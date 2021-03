UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 16 marzo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 16 marzo 2021: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha una discussione con Clara (Imma Pirone) ma non si accorge per niente che qualcuno è in procinto di scoprire che hanno una storia. L’arrivo di Franco Boschi (Peppe Zarbo) ai cantieri mette agitazione negli operai alle dipendenze di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). La sempre spumeggiante Bice Cerruti (Lara Sansone) è più che mai intenzionata a preparare qualcosa di spettacolare che possa sbalordire Bruno (Giovanni Caso) e Morgana Sarti. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 marzo 2021)di Unalin onda16: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha una discussione con Clara (Imma Pirone) ma non si accorge per niente che qualcuno è in procinto di scoprire che hanno una storia. L’arrivo di Franco Boschi (Peppe Zarbo) ai cantieri mette agitazione negli operai alle dipendenze di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). La sempre spumeggiante Bice Cerruti (Lara Sansone) è più che mai intenzionata a preparare qualcosa di spettacolare che possa sbalordire Bruno (Giovanni Caso) e Morgana Sarti. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

