Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 15 marzo: il ritorno di Michele (Di lunedì 15 marzo 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 15 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Michele torna inaspettatamente da Silvia. Tra i due, dopo la pausa di riflessione voluta dal giornalista, si terrà un duro confronto. Che cosa decideranno di fare? In seguito al caso di Emil e Thea Stoian e alle dimissioni date in radio, Michele si era preso una pausa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 marzo 2021)“Unal”, puntata del 152021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40?torna inaspettatamente da Silvia. Tra i due, dopo la pausa di riflessione voluta dal giornalista, si terrà un duro confronto. Che cosa decideranno di fare? In seguito al caso di Emil e Thea Stoian e alle dimissioni date in radio,si era preso una pausa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 15 AL 19 MARZO - CH4NSMOON : allora bello de mamma o ti rimetti a posto la testa o ci penso io a calci in culo ily sole bello - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Novità in arrivo... - Markus70 : @Eh__tweet @GilardiNad Oggi perdonami, i non luoghi politici sono proprio la dx e la sx..... Nessuna idea di societ… -