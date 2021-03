Un docufilm su Dante nel 700esimo anno dalla morte

(Di lunedì 15 marzo 2021)– L’esilio di un poeta è ilche la SocietàAlighieri si appresta a girare nei prossimi mesi. Sarà il regista Fabrizio Bancale a raccontare in un documentario on the road la vita in esilio del poeta fiorentino, ripercorrendo le strade del Sommo. Visiteremo quei luoghi che hispirato gran parte della Divina Commedia, racconteremo aneddoti, proveremo a risolvere alcuni punti oscuri sulla vita e il mondo di.Così il regista presenta ilsu, che almeno da queste parole sembra essere un viaggio non solo attraverso le bellezze d’Italia ma anche nella vita meno conosciuta del poeta. Infatti, ad accompagnare la troupe cinematografica, ci sarLamberto Lambertini, che curerà la direzione scientifica, e gli ...

"Visiteremo quei luoghi che hanno ispirato gran parte della Divina Commedia, racconteremo aneddoti, proveremo a risolvere alcuni punti oscuri sulla vita e il mondo di, quello di 700 anni fa", ...
I luoghi dell'esilio dantesco saranno raccontati in un documentario on the road di Fabrizio Bancale prodotto dalla Società Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. (ANSA) ...