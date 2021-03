Ufficiale | Milan | Peter Morgan nuovo Marketing & CRM Director

(Di lunedì 15 marzo 2021)è il; CRMdel. A renderlo noto lo stesso club rossonero attraverso un comunicatosul proprio sito: “ACannuncia la nomina di; CRMall’interno del dipartimento commerciale, a diretto riporto del Chief Revenue Office Casper Stylsvig., in carica da oggi 15 marzo 2021, è un appassionato di calcio e porta alun’esperienza di quasi ventennale nella realizzazione di campagnemisurabili per alcuni tra principali brand globali tra cui Microsoft, Amazon e Universal ...

Ecco il comunicato: 'Peter, in carica da oggi 15 marzo 2021, è un appassionato di calcio e porta alun'esperienza di quasi ventennale nella realizzazione di campagne marketing misurabili per ...Il Napoli trionfa a Milano battendo ilper 0 - 1. La rete di Politano regala tre punti ... ma questa vittoria ve la siete meritata.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI-...MILANO – Attraverso una nota ufficiale, diramata sul proprio sito internet, il Milan ha annunciato la nomina di un nuovo Marketing & CRM Director. Si tratta di Peter Morgan, il quale porta nella ...3 Il Milan annuncia la nomina di Peter Morgan a nuovo Marketing & CRM Director all’interno del dipartimento commerciale, a diretto riporto del Chief Revenue Office Casper Stylsvig. Ecco il comunicato: ...