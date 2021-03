Udinese, Pozzo tra ambizione e futuro: “Nostro obiettivo non è salvezza. 10mila tifosi alla Dacia Arena possibili” (Di lunedì 15 marzo 2021) Gianpaolo Pozzo, numero uno dell'Udinese, ha rilasciato un'interessante intervista ai canali ufficiali del club ed in particolare a Udinese TV affrontando diversi temi legati alla stagione dei friulani e alle ambizioni della società. Tanti i punti trattati dal presidente dei bianconeri compreso il ritorno dei tifosi allo stadio.Udinese, la carica di Pozzocaption id="attachment 399385" align="alignnone" width="475" Pozzo Udinese (getty images)/caption"Come società, nonostante i risultati ottenuti nelle ultime annate non siano stati secondo i programmi, dopo 26 anni di Serie A vorremmo avere una classifica che sia nella fascia dei primi 10, questo è il Nostro obiettivo da tempo", ha esordito ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Gianpaolo, numero uno dell', ha rilasciato un'interessante intervista ai canali ufficiali del club ed in particolare aTV affrontando diversi temi legatistagione dei friulani e alle ambizioni della società. Tanti i punti trattati dal presidente dei bianconeri compreso il ritorno deiallo stadio., la carica dicaption id="attachment 399385" align="alignnone" width="475"(getty images)/caption"Come società, nonostante i risultati ottenuti nelle ultime annate non siano stati secondo i programmi, dopo 26 anni di Serie A vorremmo avere una classifica che sia nella fascia dei primi 10, questo è ilda tempo", ha esordito ...

