Uccide il nonno per fargli raggiungere la nonna defunta | gli taglia le orecchie e le lancia contro la polizia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un uomo della Florida ha tirato fuori dalle tasche dei pantaloni un paio diumane mozzate mentre veniva interrogato per l’omicidio di suo. Kolby Parker, 30 anni, è stato accusato di aver pugnalato mortalmente suo77enne Ronald Wells, sabato sera (13 marzo) nella casa di Lake County in cui abitavano entrambi. Parker ha inizialmente detto agli investigatori di aver agito per autodifesa, dicendo che illo ha attaccato con un coltello durante una lotta che i due hanno avuto mentre fumavano marijuana. Ha affermato di essere stato costretto ad aggredire il, il cui corpo è stato trovato sul portico anteriore dell’edificio con ferite multiple da taglio. Mentre veniva interrogato sul caso, Parker ha tirato fuori dai pantaloni ledel ...