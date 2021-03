Ubaldo Lanzo, bizzarra richiesta ad Ilary Blasi: “Voglio un bidè all’Isola” (Di martedì 16 marzo 2021) Ubaldo Lanzo sbarca sull’Isola dei Famosi 2021 e fa una strana richiesta ad Ilary Blasi: “Voglio un bidè, 20 giorni senza è una cosa seria”. Ubaldo Lanzo è un naufrago dell’isola dei parassiti, la nuova location dell’Isola dei Famosi 2021 che ha accolto lo stilista e cromatologo e Fariba Tehrani. Sia Ubaldo che la mamma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 16 marzo 2021)sbarca sull’Isola dei Famosi 2021 e fa una stranaad: “un, 20 giorni senza è una cosa seria”.è un naufrago dell’isola dei parassiti, la nuova location dell’Isola dei Famosi 2021 che ha accolto lo stilista e cromatologo e Fariba Tehrani. Siache la mamma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

darkap89 : Ma Irama avrà chiesto consulenza a Ubaldo Lanzo per 'La genesi del tuo colore'? #isola - Maxxeo : TSO per me che ricordavo di Ubaldo Lanzo per quando andava a Wild West in qualità di amico di Lorenzo De' Medici. #isola - kfriedstripper : roger l’amico di ubaldo lanzo - dragonborn_k : #prelemi ho visto solo questo e per me hanno gia vinto loro ?? - Sphinx15918006 : Ma ne vogliamo parlare dei capelli di Ubaldo Lanzo? Fariba è in buona compagnia ahahaha #faribona -