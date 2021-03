Tutti gli animali adorano il capibara: ecco perché (Di lunedì 15 marzo 2021) Il capibara è il roditore più grande al mondo: tutte le altre specie animali lo adorano e non soltanto per il suo carattere docile Il capibara, il roditore più grande al mondo, è tozzo, ha i piedi semi palmati, uno sguardo perennemente assonnato ed è il più amato dagli altri animali. Utilizzato come “divano” dalla fauna… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilè il roditore più grande al mondo: tutte le altre specieloe non soltanto per il suo carattere docile Il, il roditore più grande al mondo, è tozzo, ha i piedi semi palmati, uno sguardo perennemente assonnato ed è il più amato dagli altri. Utilizzato come “divano” dalla fauna… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

OptaPaolo : 18/18 - Con il gol alla Sardegna Arena, Cristiano #Ronaldo ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato… - ZZiliani : E però tranquilli: ora c’è il nuovo corso, il presidente AJA #Trentalange accompagnerà #Calvarese in tutti gli stu… - StefanoGuerrera : Ogni volta in cui arriva puntale il solito “non tutti gli uomini sono così” io mi chiedo sempre: allora tutti gli a… - SusanaAlonso8 : RT @EnteRomaNatura: C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura. (Jean-Jacques Rousseau) Buongiorno dalla Riserva Naturale di… - Xyz29503849 : RT @LauraBerardi10: Il mondo può essere spietato, malvagio, crudele, ingiusto. Ma non bisogna mai fermarsi o aver paura di affrontarlo a te… -