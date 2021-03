Turi Uil | “Nessuna evidenza che scuole siano sicure | buona notizia Miozzo ad Istruzione”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "La scuola non è sicura nel senso che al momento non ci sono evidenze scientifiche che lo sia. Il coordinamento dial Ministero dell'è unaperché consentirà di uscire dalla narrazione e di andare sui fatti reali, sui dati, indispensabili per le prossime aperture". Lo dice il segretario nazionale Uil scuola, Pino, intervenendo con l'Adnkronos sul ritorno in Dad per l'81% degli studenti italiani.