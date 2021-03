Trump su Meghan Markle: "Non è buona. Io l'avevo detto: ora lo vedono tutti" (Di lunedì 15 marzo 2021) Meghan Markle “non è buona. Io l’avevo detto e ora è sotto gli occhi di tutti”. Così l’ex presidente Donald Trump commenta l’intervista della duchessa di Sussex e del principe Harry con Oprah Winfrey, secondo quanto riferito dal suo collaboratore Stephen Miller. Intervenendo a un podcast di Steve Bannon, l’ex controverso stratega di Trump, Miller ha riportato il punto di vista dell’ex presidente. “Se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato, guarda a Piers Morgan”, avrebbe detto Trump lodando l’anchorman britannico costretto a dimettersi perché aveva detto di non credere “a una sola parola” della duchessa, come il “migliore che stanno cercando di cancellare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021)“non è. Io l’e ora è sotto gli occhi di”. Così l’ex presidente Donaldcommenta l’intervista della duchessa di Sussex e del principe Harry con Oprah Winfrey, secondo quanto riferito dal suo collaboratore Stephen Miller. Intervenendo a un podcast di Steve Bannon, l’ex controverso stratega di, Miller ha riportato il punto di vista dell’ex presidente. “Se dici qualcosa controvieni cancellato, guarda a Piers Morgan”, avrebbelodando l’anchorman britannico costretto a dimettersi perché avevadi non credere “a una sola parola” della duchessa, come il “migliore che stanno cercando di cancellare ...

Advertising

italianfirst2 : Trump su Meghan Markle: 'Non è buona. Io l'avevo detto: ora lo vedono tutti' - InsalatinaMista : Donald Trump contro Meghan Markle: 'Non è buona, guarda cosa è successo a Piers Morgan'. Sconvolgenti verità segrete - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Meghan pensa alla carriera politica? Trump: «Non è buona, lo vedono tutti». Da lei no... - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, Trump critica Meghan Markle: non è buona, lo vedono tutti #MeghanMarkle - CapraFashion : RT @MediasetTgcom24: Usa, Trump critica Meghan Markle: non è buona, lo vedono tutti #MeghanMarkle -