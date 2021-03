Troppi furti in casa dei giocatori | il PSG paga i vigilanti e la sorveglianza

(Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo quanto riporta L’Equipe, il PSG proverà a dare supporto ai propriche in questi mesi stanno vivendo degli incubi con rapine enei propri appartamenti. Dopo iavvenuti ieri sera indel papà di Marquinhos e soprattutto adi Angel Di Maria, dove la moglie e le figlie sono state sequestrate, proprio durante la partita tra PSG e Nantes, il club francese ha deciso di rinforzare la sicurezza davanti alle abitazioni dei. La maggior parte di essi vive in ville già dotate di videoo allarmi, ma il PSG pagherà ora deia proprie spese per un determinato periodo di tempo. Una o più guardie giurate saranno posizionate davanti a ciascuna residenza, 24 ore su 24. Foto: Sports Mole L'articolo ...

