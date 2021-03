Trieste. Turismo fluviale: Bini, Regione al lavoro su infrastrutture e privati (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il Turismo fluviale rappresenta una tipologia di Turismo in crescita ed in grado di differenziare i flussi nella nostra Regione. Lo sviluppo del settore passa necessariamente dai servizi infrastrutturali e dal coinvolgimento dei privati nella creazione dell’offerta”. È quanto ha rimarcato l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, rispondendo in II Commissione ad un’interrogazione sul Turismo fluviale, in particolare nell’area del pordenonese. Questo tipo di offerta si inserisce nel segmento del Turismo lento e della mobilità sostenibile, in costante crescita negli ultimi anni, “come conferma PromoTurismoFVG impegnato nella sensibilizzazione dei territori, nella formazione ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 marzo 2021) “Ilrappresenta una tipologia diin crescita ed in grado di differenziare i flussi nella nostra. Lo sviluppo del settore passa necessariamente dai servizi infrastrutturali e dal coinvolgimento deinella creazione dell’offerta”. È quanto ha rimarcato l’assessore alle Attività produttive e, Sergio Emidio, rispondendo in II Commissione ad un’interrogazione sul, in particolare nell’area del pordenonese. Questo tipo di offerta si inserisce nel segmento dellento e della mobilità sostenibile, in costante crescita negli ultimi anni, “come conferma PromoFVG impegnato nella sensibilizzazione dei territori, nella formazione ...

ardovig : @pauligurize @AndreaBellavit @MauSbogar @tosochris @LivioMetton @lucioulian @Amfortas @CiriSince1978 @AuroraFantin… - fatanuvola : RT @ComunediTrieste: Global Greening un progetto dall'ente per il turismo irlandese per la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda, che pr… - TRIESTE_news : Turismo, Bini: per la prima volta convocato tavolo unitario montagna - - patrizia_fonda : RT @ComunediTrieste: Global Greening un progetto dall'ente per il turismo irlandese per la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda, che pr… - ComunediTrieste : Global Greening un progetto dall'ente per il turismo irlandese per la festa di San Patrizio, patrono d'Irlanda, che… -