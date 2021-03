Traffico Roma del 15-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovate l’ascoltoin aumento sulle principali strade Entrate asulla diramazioneSud dell’a1 code all’altezza dell’immissione sul Raccordo Anulare In quest’ultima direzione sul raccordo poi qualche rallentamento in carreggiata interna tra via Anagnina e via Appia è in carreggiata esterna tra La Rustica e la 24 sul tratto Urbano dell’a24 poi coda perintenso da via Togliatti alla tangenziale est In quest’ultima direzione rallentamenti in Entrate apoi sulla Tiburtina all’altezza di Settecamini e su via Trionfale tra Casal del Marmo e l’ospedale San Filippo Neri emergenza covid e da oggi 15 marzo il Lazio lo passa in zona rossa non le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità didattiche a distanza e ...