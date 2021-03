Toyota GR Supra - Svelata la Jarama Racetrack Edition

(Di lunedì 15 marzo 2021) Laha presentato la GR, una versione speciale della coupé giapponese che verrà proposta solo in alcuni mercati selezionati. La serie è limitata a soli 90 esemplari per l'intera Europa e la Casa ha comunicato che la vettura sarà in vendita a partire da questo mese, ma non ha ancora specificato in quali Paesi verrà commercializzata. Parola d'ordine: blu. Questa edizione speciale, che prende il nome dal circuito spagnolo dove la GRè stata presentata alla stampa, è basata sulla variante più potente della coupé, quella spinta dal sei cilindri in linea 3.0 litri turbobenzina da 340 CV e 500 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a otto marce. Secondo il costruttore, l'auto è in grado di coprire lo 0-100 km/h in 4,3 secondi e di ...

Advertising

juanjerzp : sad day perdi mi nissan skyline gtr del forza pero al menos tengo un toyota supra del 98 - cinisioracing : RT @StockCarLiveITA: L'unica vera Toyota Supra adatta ad una pista #F1Testing - StockCarLiveITA : *oggi Il programma a Phoenix 23:30 Gara Xfinity Series, con due Toyota Supra in prima fila (SI Motori, Nascar Tr… - burro_whu : RT @StockCarLiveITA: L'unica vera Toyota Supra adatta ad una pista #F1Testing - StockCarLiveITA : L'unica vera Toyota Supra adatta ad una pista #F1Testing -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Supra

Motorionline

Serie speciale prodotta in 90 esemplari, la nuovaGRJarama Racetrack Edition si presenta con un look ancora pi disitntivo. La livrea proposta nella tonalit Horizon Blue abbinata a cerchi in lega da 19 pollici neri con pinze freno rosse. ...Dati tecnici, per ora, non ce ne sono, anche se dal Giappone sono trapelate indiscrezioni che vorrebbero la nuova Nissan Z più potente e veloce della. Ne sono convinti anche gli ...Dalla fine degli anni 60, lo spoiler diventò un'elemento caratterizzante delle auto più sportive. Ecco 10 dei più famosi alettoni nella storia dell'auto.L’edizione speciale è prodotta in 90 esemplari tutti col 3.0 da 340 CV e si riconosce per la tinta e i dettagli blu e neri Per la presentazione ai media europei della nuova Supra, Toyota era scesa in ...