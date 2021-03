Toti: “Vaccino obbligatorio per i sanitari, oppure si possa spostare chi rifiuta” (Di lunedì 15 marzo 2021) GENOVA – “L’obbligo di vaccino credo che sia almeno morale, ma debba diventare anche legale: o è obbligatorio vaccinarsi oppure si dia la possibilità di non utilizzare chi non vuole vaccinarsi in determinati ruoli, senza far scattare la discriminazione sul posto di lavoro e tutte le leggi a tutela”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a ‘The breakfast club’ su Radio Capital, commentando il cluster scoppiato nel fine settimana all’ospedale San Martino di Genova, probabilmente a causa di un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino anti covid. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) GENOVA – “L’obbligo di vaccino credo che sia almeno morale, ma debba diventare anche legale: o è obbligatorio vaccinarsi oppure si dia la possibilità di non utilizzare chi non vuole vaccinarsi in determinati ruoli, senza far scattare la discriminazione sul posto di lavoro e tutte le leggi a tutela”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a ‘The breakfast club’ su Radio Capital, commentando il cluster scoppiato nel fine settimana all’ospedale San Martino di Genova, probabilmente a causa di un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino anti covid.

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccino anti Covid, Toti: in Liguria 15% operatori sanitari lo ha rifiutato #covid - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - fattoquotidiano : VACCINO ANTI-COVID La Liguria vaccina con lentezza, Toti vuole coinvolgere la sanità privata - Agenzia_Dire : Il presidente della @RegLiguria @GiovanniToti si dice pronto a rendere obbligatorio il #VaccinoAntiCovid per medici… - giovannitrivel3 : RT @italianfirst2: Toti, vaccino: «Lo ha rifiutato il 15% dei sanitari in Liguria. Obbligo morale va introdotto legalmente! ?? FALLA FINITA… -