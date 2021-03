Toti sul caso dei novax tra i sanitari nella sua regione: 'Per ora dare loro altri incarichi' (Di lunedì 15 marzo 2021) Parla Giovanni Toti dopo il caso dell'infermiera che ha rifiutato la somministrazione del vaccino e, dopo aver contratto il Covid, ha generato un focolaio di Covid al San Martino di Genova. Per Toti: "... Leggi su globalist (Di lunedì 15 marzo 2021) Parla Giovannidopo ildell'infermiera che ha rifiutato la somministrazione del vaccino e, dopo aver contratto il Covid, ha generato un focolaio di Covid al San Martino di Genova. Per: "...

Advertising

globalistIT : - infoitsalute : Toti: “Sul vaccino AstraZeneca problemi ingigantiti, campagna avanti come da programma” - genovapostnews : Toti: “Sul vaccino AstraZeneca problemi ingigantiti, campagna avanti come da programma” - Sara71864853 : @GiovanniToti Nel video c è riferimento esplicito a Toti: Documento che potete trovare sul sito 'generazioni future… - infoitinterno : Toti: “Sul vaccino AstraZeneca problemi ingigantiti, campagna avanti come da programma” -