Torino, un’altra bambina trovata impiccata nel bagno di casa: aveva solo 12 anni (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la piccola Antonella morta per partecipare ad una sfida su Tik Tok, un’altra bambina è stata trovata impiccata nel bagno di casa. Tik Tok continua a mietere vittime. O meglio: un uso scorretto dei social continua a produrre conseguenze spesso tragiche. Ed è quanto accaduto domenica 14 marzo a Borgofranco, un comune in provincia di Torino. Qui una bambina di appena 12 anni – riferisce la Repubblica – è stata trovata morta nel bagno di casa. La bimba si è impiccata con la cintura di un accappatoio stretta al collo e legata ad una mensola. A trovarla è stato il padre. Non è stato rinvenuto alcun biglietto di addio o di spiegazioni rivolto ai ... Leggi su formatonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la piccola Antonella morta per partecipare ad una sfida su Tik Tok,è stataneldi. Tik Tok continua a mietere vittime. O meglio: un uso scorretto dei social continua a produrre conseguenze spesso tragiche. Ed è quanto accaduto domenica 14 marzo a Borgofranco, un comune in provincia di. Qui unadi appena 12– riferisce la Repubblica – è statamorta neldi. La bimba si ècon la cintura di un accappatoio stretta al collo e legata ad una mensola. A trovarla è stato il padre. Non è stato rinvenuto alcun biglietto di addio o di spiegazioni rivolto ai ...

