Torino, IREN illumina Palazzo Carignano con il tricolore della bandiera italiana (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – In occasione dei 160 anni dall’Unità d’Italia, nella settimana dal 15 al 21 marzo 2021, IREN illuminerà la facciata di Palazzo Carignano, lato Piazza Carlo Alberto, con il tricolore della bandiera italiana. Per creare l’effetto scenico, – spiega IREN in una nota – saranno utilizzati 20 proiettori sagomati, 6 per il colore verde e 7 ciascuno per il bianco e il rosso, che saranno posizionati su stalli collocati nella piazza antistante l’ingresso del Museo Nazionale del Risorgimento. L’illuminazione sarà realizzata da IREN con il contributo tecnico dello stesso service che da alcuni mesi illumina la facciata di Palazzo Chigi a Roma con i colori verde, bianco e rosso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – In occasione dei 160 anni dall’Unità d’Italia, nella settimana dal 15 al 21 marzo 2021,illuminerà la facciata di, lato Piazza Carlo Alberto, con il. Per creare l’effetto scenico, – spiegain una nota – saranno utilizzati 20 proiettori sagomati, 6 per il colore verde e 7 ciascuno per il bianco e il rosso, che saranno posizionati su stalli collocati nella piazza antistante l’ingresso del Museo Nazionale del Risorgimento. L’zione sarà realizzata dacon il contributo tecnico dello stesso service che da alcuni mesila facciata diChigi a Roma con i colori verde, bianco e rosso ...

Advertising

CorriereTorino : Bianco (Iren): «Nelle montagne il nostro oro blu, in città la ricerca sull’idrogeno» - CorriereTorino : Bianco (Iren): «Nelle montagne il nostro oro blu, in città la ricerca sull’idrogeno» - ilpensologo : Torini, via Bruino è per metà al buio, ma interverrà l'Iren. Di giorno, altrimenti non vede un casso. #Torino… - gruppoiren : ??Un libro per scoprire una delle prime città italiane a dotarsi di #illuminazione pubblica: “#Torino città illumina… - valentinadigrav : RT @repubblica: Monica Lin: 'Sono un ingegnere con la E, se vogliamo davvero la parità deve contare la professionalità, senza che si specif… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino IREN Torino, IREN illumina Palazzo Carignano con il tricolore della bandiera italiana L'illuminazione sarà realizzata da Iren con il contributo tecnico dello stesso service che da alcuni mesi illumina la facciata di Palazzo Chigi a Roma con i colori verde, bianco e rosso della ...

Pallanuoto, A2M: risultati della quinta giornata Girone nord est RN Sori - Brescia Waterpolo rinviata De Akker Team - Como Nuoto Recoaro rinviata PLEBISCITO PD - REALE MUTUA TORINO 81 IREN C. S. PLEBISCITO PADOVA: G. Calabresi, G. Conte 2, A. Negro,...

Torino, IREN illumina Palazzo Carignano con il tricolore della bandiera italiana Il Messaggero Torino, IREN illumina Palazzo Carignano con il tricolore della bandiera italiana (Teleborsa) - In occasione dei 160 anni dall'Unità d'Italia, nella settimana dal 15 al 21 marzo 2021, Iren illuminerà la facciata di Palazzo Carignano, lato Piazza Carlo Alberto, con il ...

Iren illumina palazzo Carignano con il tricolore della bandiera italiana Sulla Mole Antonelliana sarà proiettato il logo rappresentante la nuova identità visiva del Museo Nazionale del Risorgimento ...

L'illuminazione sarà realizzata dacon il contributo tecnico dello stesso service che da alcuni mesi illumina la facciata di Palazzo Chigi a Roma con i colori verde, bianco e rosso della ...Girone nord est RN Sori - Brescia Waterpolo rinviata De Akker Team - Como Nuoto Recoaro rinviata PLEBISCITO PD - REALE MUTUA81C. S. PLEBISCITO PADOVA: G. Calabresi, G. Conte 2, A. Negro,...(Teleborsa) - In occasione dei 160 anni dall'Unità d'Italia, nella settimana dal 15 al 21 marzo 2021, Iren illuminerà la facciata di Palazzo Carignano, lato Piazza Carlo Alberto, con il ...Sulla Mole Antonelliana sarà proiettato il logo rappresentante la nuova identità visiva del Museo Nazionale del Risorgimento ...