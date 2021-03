Tommaso Zorzi: 'Dopo il Gf, uno shock: sono seguito da uno psicologo'. Ma vola verso l'Isola (Di lunedì 15 marzo 2021) Reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, l'influencer 25enne veste i panni di opinionista nel reality condotto da Ilary ... Leggi su today (Di lunedì 15 marzo 2021) Reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, l'influencer 25enne veste i panni di opinionista nel reality condotto da Ilary ...

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - domenicalive : Alba Parietti CHOC! 'Tommaso Zorzi lo sento tutti i giorni!' L'amicizia che non ci aspettavamo! #DomenicaLive ?? - domenicalive : Francesco Oppini e l'amicizia con Tommaso Zorzi: 'L'amicizia vera è un amore' #DomenicaLive - assunta9 : @IsolaDeiFamosi @tommaso_zorzi Ciao Tommaso sono molto contenga per questa opportunità mi fa molto piacere riveder… - giusiis1 : anche le iene sottone di tommaso zorzi -