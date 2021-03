Tommaso Zorzi: "All'Isola dei Famosi sarò l'opinionista che smuoverà i naufraghi" (Di lunedì 15 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha rivelato perchè ha deciso di accettare il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi dopo averlo rifiutato ma soprattutto che tipo di opinionista sarà. Tommaso Zorzi stasera debutterà come opinionista all'Isola dei Famosi: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato a Vanity Fair perchè ha accettato di partecipare al programma di Ilary Blasi dopo averlo rifiutato. Inizia oggi una settimana che vede Tommaso Zorzi impegnato quasi ogni giorno sul piccolo schermo, oggi e giovedì lo vedremo nel ruolo di opinionista ne l'Isola dei Famosi, martedì sarà ospite de Le Iene, che la settima scorsa gli hanno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021)ha rivelato perchè ha deciso di accettare il ruolo dia L'deidopo averlo rifiutato ma soprattutto che tipo disarà.stasera debutterà comeall'dei: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato a Vanity Fair perchè ha accettato di partecipare al programma di Ilary Blasi dopo averlo rifiutato. Inizia oggi una settimana che vedeimpegnato quasi ogni giorno sul piccolo schermo, oggi e giovedì lo vedremo nel ruolo dine l'dei, martedì sarà ospite de Le Iene, che la settima scorsa gli hanno ...

Advertising

redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - mecna : Infatti sto già in taxi, @tommaso_zorzi arrivooooo. - _Arm0niA_ : RT @suamyguerraa: Tommy: “AH NON SI È SACRIFICATO PER GLI ALTRI, IO SUO SE LO È PRESO VEDI... EH CARA” TOMMASO ZORZI HA APPENA INIZIATO #t… - _Hikari_Yami_ : RT @perchetendenzat: “ Tommaso Zorzi “: 1 ora di trasmissione e vi sta spiegando perché il futuro è nelle sue mani. #isola #tzvip https:… -