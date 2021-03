Tiziana Giardoni ricorda Stefano D’Orazio da Barbara D’Urso e commenta l’omaggio saltato a Sanremo

(Di lunedì 15 marzo 2021), ospite di Live – Non è La. La moglie del compiano musicista dei Pooh racconta gli ultimi giorni di vita di suo marito. Al Festival di2021 avrebbero dovuto omaggiarlo ma per questioni di scalettaè poi stato cancellato nel corso della serata: non c’era tempo perre, scomparso lo scorso novembre. Tante le polemiche sul mancato omaggio, amareggiato anche Amadeus per non essere riuscito a portarlo a termine, come inizialmente previsto. Rimedia Canale 5 accogliendo nella trasmissione dila moglie,. ...

Advertising

infoitcultura : Stefano D’Orazio, la vedova Tiziana Giardoni: “Amadeus e Fiorello si sono scusati” (video) - SerieTvserie : Stefano D’Orazio, la vedova Tiziana Giardoni: “Amadeus e Fiorello si sono scusati” (video) - tvblogit : Stefano D’Orazio, la vedova Tiziana Giardoni a @LiveNoneladUrso : “Amadeus e Fiorello si sono scusati” (video) Di… - CorriereCitta : Tiziana Giardoni oggi a Live non è la D'Urso: chi è, età, carriera, Stefano D'Orazio, Instagram #livenoneladurso… - infoitcultura : Tiziana Giardoni rompe il silenzio sul mancato omaggio al marito: 'Era tutto strano dall'inizio' -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziana Giardoni

, vedova di Stefano D'Orazio, batterista, paroliere, cantante dei Pooh scomparso lo scorso 6 novembre 2020 per colpa del Covid - 19, è stata ospite domenica 14 marzo 2021 a 'Live non è ..., MOGLIE STEFANO D'ORAZIO/ "Non l'ho più visto dopo l'ambulanza" BARBARA D'URSO, PRECISAZIONI SU TEMPTATION ISLAND Le parole di Pietro Delle Piane a Live Non è la d'Urso hanno in ...Parole forti, davvero strazianti quelle che Tiziana, la moglie di Stefano d’Orazio, ha speso per chi come lei ha vissuto e sta vivendo un dramma. Perdere l’uomo che si ama, il compagno, il marito, l’a ...Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D'Orazio, il grande batterista dei Pooh scomparso a novembre scorso, è stata ospite di Barbara D'Urso ...