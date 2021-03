Tirreno-Adriatico: fuga a 5, Würtz Schmidt primo a Fermo, Pogacar sempre leader (Di martedì 16 marzo 2021) Sul traguardo ha preceduto i compagni di fuga Brent Van Moer (Lotto Soudal) e Simone Velasco (Gazprom Rusvelo). L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) Sul traguardo ha preceduto i compagni diBrent Van Moer (Lotto Soudal) e Simone Velasco (Gazprom Rusvelo). L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

JumboVismaRoad : ???? Tirreno-Adriatico (2.UWT) ?? Stage 6: Castelraimondo - Lido di Fermo ????? 169 km ? 12:15 ?? ~ 16:10 #??… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - Filho2940 : RT @ammattipyoraily: Tirreno-Adriatico ITT in San Benedetto del Tronto 2015 | 11:23 | Cancellara 2016 | 11:08 | Cancellara 2017 | 11:18 |… - JHseventythree : Tirreno-Adriatico EOLO 2021 | Stage 6 Highlights - jontolest : RT @ammattipyoraily: Tirreno-Adriatico ITT in San Benedetto del Tronto 2015 | 11:23 | Cancellara 2016 | 11:08 | Cancellara 2017 | 11:18 |… -