Tirreno-Adriatico 2021 | Tadej Pogacar | “La cronometro di domani sarà un buon test in ottica Tour de France”

Lo sloveno Tadej Pogacar ha messo un'ipoteca sulla Tirreno-Adriatico 2021 grazie ai numeri sfornati a Prati di Tivo e sui muri marchigiani. Nella cronometro di domani, il fuoriclasse della UAE Team Emirates di certo non rischia il sorpasso da parte di Wout Van Aert, il quale, in classifica generale, si trova a 1'12" dall'ultimo vincitore del Tour de France. Pogacar, dunque, correrà la cronometro di domani con l'obiettivo di testarsi in vista delle prove contro il tempo del prossimo Tour de France. Battagliero com'è, per la verità, probabilmente Tadej, in cuor suo, spera anche di fare lo sgambetto ai grandi favoriti

