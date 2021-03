Tiro a segno: Riccardo Mazzetti e la squadra italiana di pistola automatica sono ripartiti dal GP Zapedzki (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Italia del Tiro a segno è tornata a “mettere a referto” una competizione internazionale e con essa anche dei podi. La squadra nazionale di pistola automatica, nel weekend appena conclusosi, ha infatti disputato a Wroclaw – in Polonia – il GP Zapedzki, contest organizzato in onore di Józef Zapedzki, tiratore polacco (classe 1929) due volte consecutive campione olimpico della gara celere dai 25m a cavallo fra il 1968 e il 1972. A mettersi in luce, fra i rappresentanti tricolore, è stato Riccardo Mazzetti, il campione europei in carica della specialità “dalla media distanza”, che in due giorni ha colto due piazzamenti d’eccellenza: il terzo posto nella prima prova (578/600 in qualifica e 24/35 in finale), alle spalle dei russi Aleksandr ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Italia delè tornata a “mettere a referto” una competizione internazionale e con essa anche dei podi. Lanazionale di, nel weekend appena conclusosi, ha infatti disputato a Wroclaw – in Polonia – il GP, contest organizzato in onore di Józef, tiratore polacco (classe 1929) due volte consecutive campione olimpico della gara celere dai 25m a cavallo fra il 1968 e il 1972. A mettersi in luce, fra i rappresentanti tricolore, è stato, il campione europei in carica della specialità “dalla media distanza”, che in due giorni ha colto due piazzamenti d’eccellenza: il terzo posto nella prima prova (578/600 in qualifica e 24/35 in finale), alle spalle dei russi Aleksandr ...

