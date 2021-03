Tik Tok, altra challenge mortale: bimba di 12 anni trovata impiccata in bagno (Di lunedì 15 marzo 2021) C’è ancora l’ombra di Tik Tok sulla morte di una bimba trovata impiccata in bagno con la cintura di un accappatoio. Una ragazzina di 12 anni è stata ritrovata così, senza vita, nel suo appartamento a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino. Borgogranco d’Ivrea: gioco fatale su Tik Tok. altra 12enne morta impiccata A trovare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) C’è ancora l’ombra di Tik Tok sulla morte di unaincon la cintura di un accappatoio. Una ragazzina di 12è stata ricosì, senza vita, nel suo appartamento a Borgofranco d’Ivrea, in provincia di Torino. Borgogranco d’Ivrea: gioco fatale su Tik Tok.12enne mortaA trovare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

