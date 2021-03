Thomas Markle contro la sorella Meghan: 'L'intervista? Una produzione hollywoodiana' (Di lunedì 15 marzo 2021) ' Credo che sia stata una produzione hollywoodiana , non vedo molto di lei in questa intervista'. Così Thomas Markle a ' Live - Non è la d'Urso ', il fratello di Meghan commenta l'intervista dell'ex ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) ' Credo che sia stata una, non vedo molto di lei in questa'. Cosìa ' Live - Non è la d'Urso ', il fratello dicommenta l'dell'ex ...

