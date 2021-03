The Falcon and The Winter Soldier: il nuovo trailer (Di lunedì 15 marzo 2021) Disney+ ha rilasciato oggi un nuovo trailer della serie originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, facendo crescere l’attesa per il suo debutto sulla piattaforma streaming a partire da venerdì 19 marzo. Tutti gli occhi sono puntati sullo scudo, mentre Sam Wilson, alias The Falcon, e Bucky Barnes, alias The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), a causa di una nuova minaccia globale, si trovano coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Disney+ ha rilasciato oggi undella serie originale Marvel Studios Theand The, facendo crescere l’attesa per il suo debutto sulla piattaforma streaming a partire da venerdì 19 marzo. Tutti gli occhi sono puntati sullo scudo, mentre Sam Wilson, alias The, e Bucky Barnes, alias The(Il Soldato d’Inverno), a causa di una nuova minaccia globale, si trovano coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel ...

