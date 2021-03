Tg Sanità, edizione del 15 marzo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) “I dati sull’emergenza pandemica in Italia ci impongono massima cautela, ma ne usciremo grazie alla campagna vaccinale che proseguirà con rinnovata intensità”. Sono le parole del premier Mario Draghi in visita la settimana scorsa al centro vaccinale anti-Covid dell’aeroporto di Fiumicino. “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria- ha proseguito Draghi- ci troviamo davanti ad una nuova ondata di contagi, nell’ultima settimana si sono registrate più di 150.000 infezioni. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati ci impongono cautela. Il ricordo della scorsa primavera è vivo- ha concluso- faremo di tutto per impedire che si ripeta”. VACCINO. PIANO FIGLIUOLO: 80% ITALIANI IMMUNIZZATI ENTRO SETTEMBRE Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) “I dati sull’emergenza pandemica in Italia ci impongono massima cautela, ma ne usciremo grazie alla campagna vaccinale che proseguirà con rinnovata intensità”. Sono le parole del premier Mario Draghi in visita la settimana scorsa al centro vaccinale anti-Covid dell’aeroporto di Fiumicino. “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria- ha proseguito Draghi- ci troviamo davanti ad una nuova ondata di contagi, nell’ultima settimana si sono registrate più di 150.000 infezioni. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati ci impongono cautela. Il ricordo della scorsa primavera è vivo- ha concluso- faremo di tutto per impedire che si ripeta”. VACCINO. PIANO FIGLIUOLO: 80% ITALIANI IMMUNIZZATI ENTRO SETTEMBRE

Advertising

Agenzia_Dire : Per il Generale Figliuolo l'80% degli italiani sarà vaccinato entro settembre, l'Aifa autorizza il #vaccino… - FNOMCeO : Tg sanità: edizione del 15 marzo - Igiene_SanPub : E’ disponibile la III edizione del Manuale di “IGIENE. MEDICINA PREVENTIVA. SANITA’ PUBBLICA”. Un pilastro per lo s… - Notiziedi_it : Tg Sanità, edizione dell’8 marzo 2021 - AIDISF : Digitalizzazione delle imprese e della sanità regionale, al via la II edizione del Campania Digital Summit -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità edizione Ultime Notizie Roma del 15 - 03 - 2021 ore 11:10 ...tutti ignoti hanno incendiato ieri sera il portone d'ingresso dell'istituto superiore di sanità ...tempesta in più Europa Bonino va via e benedetto della vedova si rimette ed è tutto per questa edizione ...

Ultime Notizie Roma del 15 - 03 - 2021 ore 10:10 ...di liquido infiammabile appiccato il fuoco al portone di ingresso dell'istituto superiore di sanità ...con non stai ascoltando Quante vittime conosce io le crepes ed è tutto anche per questa edizione ...

Draghi: 'confronto a tutto campo su riforma sanità, a partire da quella territoriale' Affaritaliani.it ...tutti ignoti hanno incendiato ieri sera il portone d'ingresso dell'istituto superiore di...tempesta in più Europa Bonino va via e benedetto della vedova si rimette ed è tutto per questa......di liquido infiammabile appiccato il fuoco al portone di ingresso dell'istituto superiore di...con non stai ascoltando Quante vittime conosce io le crepes ed è tutto anche per questa...