Tg Politico Parlamentare | edizione del 15 marzo 2021

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il blocco in Piemonte del lotto sospetto e i sequestri dei Nas, l’Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento dell’Agenzia del farmaco è stato assunto in linea con le scelte compiute da altri Paesi europei. Intanto, a Milano è attivo il centro della Difesa per vaccinare le persone direttamente in auto. Un sistema che ogni giorno può eseguire duemila iniezioni. Il commissario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, interviene sulla vicenda delle dosi buttate e annuncia: “Se non ci sono le classi che hanno priorità chiunque passa va vaccinato”. ITALIA IN LOCKDOWN, UNICA DEROGA LE VISITE A PASQUA