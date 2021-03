Tg Lazio, edizione del 15 marzo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tanti negozi chiusi e posti di blocco delle forze dell’ordine per i controlli nelle strade non proprio deserte di Roma. La Capitale non ha mostrato l’aspetto della città svuotata nel primo dei quindici giorni di zona rossa nel Lazio. Le persone hanno fatto regolarmente la spesa senza creare file davanti a supermercati, mercati e farmacie, tra i pochi esercizi commerciali autorizzati a restare aperti. Gli autobus hanno girato semivuoti come conseguenza dello smartworking per tanti lavoratori e la didattica a distanza per tutti gli studenti. COVID, D’AMATO: IN 2 SETTIMANE RT NEL LAZIO TORNERÀ SOTTO SOGLIA Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) Tanti negozi chiusi e posti di blocco delle forze dell’ordine per i controlli nelle strade non proprio deserte di Roma. La Capitale non ha mostrato l’aspetto della città svuotata nel primo dei quindici giorni di zona rossa nel Lazio. Le persone hanno fatto regolarmente la spesa senza creare file davanti a supermercati, mercati e farmacie, tra i pochi esercizi commerciali autorizzati a restare aperti. Gli autobus hanno girato semivuoti come conseguenza dello smartworking per tanti lavoratori e la didattica a distanza per tutti gli studenti. COVID, D’AMATO: IN 2 SETTIMANE RT NEL LAZIO TORNERÀ SOTTO SOGLIA

