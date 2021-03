Terremoto oggi in Italia 15 marzo 2021: scossa in provincia di Macerata | Tempo reale (Di lunedì 15 marzo 2021) Terremoto oggi 15 marzo 2021 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, lunedì 15 marzo 2021: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 01,33 – scossa in provincia di Macerata Una scossa di ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021)15Lista Ingv terremoti Ultima ora– In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse diindi, lunedì 15: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 01,33 –indiUnadi ...

