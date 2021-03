Teresa Cilia rompe il silenzio dopo l’operazione al cuore | lo sfogo dell’ex tronista

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Momento di paura per un ex di Uomini e Donne che è stata operata recentemente al, come la stessa ha poi raccontato, ma che nella sua pagina Instagram ha scritto e condiviso un messaggio che ha lasciato senza parole i fan. Nel corso delle passate settimane, storia exdi Uomini e Donne, nella sua pagina Instagram aveva raccontato di essere costretta a doversi sottoporre a un delicato intervento al, senza entrare troppo nei dettagli dei fatti. L’exdel programma, dunque, ha deciso di raccontare il delicato momento vissuto e quindi l’assenza anche di visite data l’intensità con la quale stanno aumentando i contagi, motivo per cui durante la degenza dellanon ha potuto incontrare nessuno . Il tutto non ...