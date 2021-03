Teocon cattolici contro Bergoglio | Borghesi indaga sugli Usa più retrivi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Teocon cattolici

Globalist.it

...poi divenire, in particolar modo dopo l'11 settembre 2001 e l'affermazione delle teologie politiche manichee, trasformandosi infine nel teopopulismo contemporaneo. I neoconservatori...... "Il dominiocomporta un vero fondamentalismo contro l'aborto , lotta senza quartiere contro Darwin, uso della guerra come strumento di civiltà e denuncia dei pretipedofili " .'Io credo che sia stato un messaggio universale - ha detto il Papa -. Termina la visita di Papa Francesco in Iraq. Ma dopo mesi 'di prigione' a causa dell’emergenza coronavirus andare in Iraq è stato ...Finita la rabbia ed esaurito l'orgoglio, in Iraq e non solo in Iraq nasce la stagione del dialogo. Vent'anni fa era il contrario ...