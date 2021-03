Tennistavolo, Stoyanov sconfitto al torneo di qualificazione olimpica di Doha (Di lunedì 15 marzo 2021) Niagol Stoyanov è stato sconfitto in semifinale nel tabellone della prima fase del torneo di qualificazione olimpica di Tennistavolo a Doha, in Qatar. L’azzurro, numero 102 del ranking mondiale, è stato battuto dall’ucraino Lei per 4-1 (11-6, 11-8, 14-16, 11-3, 12-10), ma rimane in corsa per un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che nella seconda fase a eliminazione diretta tornerà in gioco con gli altri semifinalisti sconfitti e i finalisti battuti nei tre diversi tabelloni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Niagolè statoin semifinale nel tabellone della prima fase deldidi, in Qatar. L’azzurro, numero 102 del ranking mondiale, è stato battuto dall’ucraino Lei per 4-1 (11-6, 11-8, 14-16, 11-3, 12-10), ma rimane in corsa per un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che nella seconda fase a eliminazione diretta tornerà in gioco con gli altri semifinalisti sconfitti e i finalisti battuti nei tre diversi tabelloni. SportFace.

