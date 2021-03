Tennis: Atp Dubai, Cecchinato ko al primo turno (Di lunedì 15 marzo 2021) Dubai, 15 mar. – (Adnkronos) – Semaforo rosso per Marco Cecchinato al primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 1.897.805 dollari). Il 28enne palermitano, numero 89 del mondo, è stato sconfitto per 6-4, 6-2, in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, dal francese Richard Gasquet, numero 49 del ranking Atp. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021), 15 mar. – (Adnkronos) – Semaforo rosso per Marcoaldel torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 1.897.805 dollari). Il 28enne palermitano, numero 89 del mondo, è stato sconfitto per 6-4, 6-2, in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, dal francese Richard Gasquet, numero 49 del ranking Atp. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

