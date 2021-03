Tennis, Andrea Gaudenzi: “E’ stato un anno difficilissimo a causa della pandemia. La resilienza dei tennisti è stata impressionante” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del massimo circuito Tennistico, nella quale ha fatto il punto della situazione ad un anno dall’inizio della pandemia. Nel 2020 è stato letteralmente stravolto il calendario ATP ma nonostante tutto l’ex Tennista si dice soddisfatto dei risultati ottenuti. “È stato un anno che nessuno avrebbe potuto prevedere. La stragrande maggioranza del nostro tempo è stato passato a gestire la crisi e superare gli ostacoli creati dalla pandemia con l’obiettivo di portare avanti i tornei del Tour. Le circostanze sono state estremamente impegnative e tutti abbiamo dovuto affrontare dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Il presidente dell’ATPha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del massimo circuitotico, nella quale ha fatto il puntosituazione ad undall’inizio. Nel 2020 èletteralmente stravolto il calendario ATP ma nonostante tutto l’exta si dice soddisfatto dei risultati ottenuti. “Èunche nessuno avrebbe potuto prevedere. La stragrande maggioranza del nostro tempo èpassato a gestire la crisi e superare gli ostacoli creati dallacon l’obiettivo di portare avanti i tornei del Tour. Le circostanze sono state estremamente impegnative e tutti abbiamo dovuto affrontare dei ...

