Tennis | Alexander Zverev | “Il ranking in questo momento è un disastro”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 marzo 2021)in questi giorni è volato in Messico per giocare l’ATP 500 di Acapulco. Ilta tedesco alla vigilia del suo esordio ha parlato della gestione delda parte dell’ATP. Il numero 7 del mondo, come riporta live, è stato estremamente critico rispetto alle modalità di assegnazione dei punti. “La classifica alè solo un numero, non ha alcun senso. Sono il più grande fan di Roger Federer, per me è il massimo cometa e come persona, ma non ha giocato un torneo in un anno intero e nonostantesi trova in classifica in una posizione migliore di me. Io ho giocato una finale del Grande Slam, la finale di un Masters 1000, ho vinto dei tornei. Ritengo che inil ...