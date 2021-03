Tempesta d’Amore | anticipazioni oggi 15 marzo | Selina chiede aiuto a Ariane

Leggi su solodonna

(Di lunedì 15 marzo 2021)della puntata di, lunedì 15, di: la soap tedesca che racconta storie drammatiche, emozionanti e sentimentali legate ai personaggi che ruotano intorno all’Hotel Fürstenhof. Seline è in bancarotta eaddi aiutarla a vendere l’auto d’epoca del padre. Intanto continuano le discussioni tra Rosalie e André: i due non riescono a collaborare e litigano in continuazione.va in onda Articolo completo: dal blog SoloDonna