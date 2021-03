Tempesta d' amore | anticipazioni 15 marzo | l' arrivo di Selina

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 15 marzo 2021) Al Fürstenhof sta per fare il suo ingresso un personaggio destinato a destabilizzare gli equilibri di diversi personaggi e che riuscirà a fare breccia nel cuore di Christoph dopo la terribile delusione che gli ha inflitto Ariane. Ledid'di oggi, lunedì 15, infatti, annunciano che in hotel farà il suo ingresso ufficialevon Thalheim, una vecchia amica della Kalenberg che giungerà in albergo per il rally di auto d'epoca. Intanto, l'assenza di Alfons e Hildegard creerà molti disagi al Fürstenhof soprattutto per l'organizzazione del raduno e Robert, che ha già provato invano a convincere la donna a tornare in cucina, escogiterà un piano insieme a Werner affinché i due capiscano quanto sono fondamentali per l'hotel e tornino sui propri passi. In seguito, André ...