Tacopina: “Mio cuore batte per la Roma ma per adesso penso al Catania” (Di martedì 16 marzo 2021) Joe Tacopina è tornato a parlare della sua prima volta in un club italiano. L'ex vicepresidente giallorosso è intervenuto nel corso della trasmissione "Al Circo Massimo". Queste le sue dichiarazioni sul perchè scelse la Roma: "Mio padre è nato a Roma ed era un grande tifoso della Roma. E quando sono entrato all'Olimpico la prima volta ho sentito qualcosa mai provato nella mia vita, una passione indescrivibile. Sentivo che c'era qualcosa di speciale e la prima persona con cui ne parlai fu Gianluca Cambareri (legale dello studio Tonucci, ndr). E' il mio più caro amico in Italia, per me è il più bravo avvocato che ho mai incontrato e mi ha dato la road map per mettere insieme un gruppo per questo progetto. Sono stato orgoglioso il giorno che abbiamo chiuso l'operazioneC’è per te la possibilità di tornare alla ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Joeè tornato a parlare della sua prima volta in un club italiano. L'ex vicepresidente giallorosso è intervenuto nel corso della trasmissione "Al Circo Massimo". Queste le sue dichiarazioni sul perchè scelse la: "Mio padre è nato aed era un grande tifoso della. E quando sono entrato all'Olimpico la prima volta ho sentito qualcosa mai provato nella mia vita, una passione indescrivibile. Sentivo che c'era qualcosa di speciale e la prima persona con cui ne parlai fu Gianluca Cambareri (legale dello studio Tonucci, ndr). E' il mio più caro amico in Italia, per me è il più bravo avvocato che ho mai incontrato e mi ha dato la road map per mettere insieme un gruppo per questo progetto. Sono stato orgoglioso il giorno che abbiamo chiuso l'operazioneC’è per te la possibilità di tornare alla ...

Advertising

ItaSportPress : Tacopina: 'Mio cuore batte per la Roma ma per adesso penso al Catania' - - alcircomassimo : #Tacopina 'Sono giallorosso di sangue e di cuore per sempre, per adesso non ho intenzione di tornare alla Roma, pen… - alcircomassimo : #Tacopina 'L'idea di comprare la Roma è nata con l'amore di mio padre, che è nato a Roma e quando sono andato allo… -