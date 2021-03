Sviluppiamo un vaccino assieme. Israele tende la mano all’Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) La scorsa primavera “è stato firmato un memorandum d’intesa tra l’Istituto di Biologia di Ness Ziona e il Careggi Medical Center di Firenze, e so che è in corso un dialogo proficuo tra gli scienziati delle due istituzioni, sullo sviluppo di farmaci per il coronavirus”. A dichiararlo è stato l’ambasciatore di Israele a Roma, Dror Eydar, durante il webinar “Vaccini: il modello Israele contro l’emergenza Covid”, organizzato dall’Intergruppo parlamentare Italia-Israele, in collaborazione con l’ambasciata di Israele a Roma. All’evento – tenutosi in un contorno di cronaca che vede il sequestro preventivo d’urgenza sul tutto il territorio nazionale di un lotto AstraZeneca e l’annuncio di un accordo per la produzione del russo Sputnik in Italia – hanno partecipato anche il responsabile della task force anti-Covid del Maccabi ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) La scorsa primavera “è stato firmato un memorandum d’intesa tra l’Istituto di Biologia di Ness Ziona e il Careggi Medical Center di Firenze, e so che è in corso un dialogo proficuo tra gli scienziati delle due istituzioni, sullo sviluppo di farmaci per il coronavirus”. A dichiararlo è stato l’ambasciatore dia Roma, Dror Eydar, durante il webinar “Vaccini: il modellocontro l’emergenza Covid”, organizzato dall’Intergruppo parlamentare Italia-, in collaborazione con l’ambasciata dia Roma. All’evento – tenutosi in un contorno di cronaca che vede il sequestro preventivo d’urgenza sul tutto il territorio nazionale di un lotto AstraZeneca e l’annuncio di un accordo per la produzione del russo Sputnik in Italia – hanno partecipato anche il responsabile della task force anti-Covid del Maccabi ...

Advertising

formichenews : ???????? Sviluppiamo un vaccino assieme. Israele tende la mano all’Italia In Israele si sta sviluppando un farmaco che… - il_brigante07 : RT @PescaraAndrea1: @il_brigante07 @riccardoVeron Tutta sta gente non ha capito un cazzo.I virus mutano il vaccino che va bene adesso fra d… - PescaraAndrea1 : @il_brigante07 @riccardoVeron Tutta sta gente non ha capito un cazzo.I virus mutano il vaccino che va bene adesso f… -