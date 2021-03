Superclasico | l’incredibile azione che nega il gol al River Plate- VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Iltra Boca Juniors efinisce 1-1 ma nel finale gli uomini di Marcelo Gallardo vanno a un passo dal vantaggioIltra Boca Juniors efinisce 1-1: padroni di casa in vantaggio verso la fine del primo con Villa dal dischetto e pareggio ospite a inizio ripresa con Palavecino Nel finale gli uomini di Marcelo Gallardo vanno a un passo dal vantaggio con un’rocambolesca in cui il pallone danza sulla linea di porta. View this post on Instagram A post shared by Sportitalia TV (@sportitalia official) Leggi su Calcionews24.com