Superbonus 110% e prestiti ponte: a dettare legge sono sempre le banche (Di lunedì 15 marzo 2021) Le banche continuano a dettare legge sul fronte cessione del 110% e prestiti ponte, in attesa dell'ok definitivo a quel Recovery Plan che permetterà all'Italia di gestire qualche briciola per gentila concessione dell'Ue. A otto mesi dall'avvio del Superbonus, il mercato dei crediti d'imposta vede in campo tutti i principali istituti di credito, con Poste e assicurazioni. Con privati e condomini che sulla carta avrebbero ora a disposizione diverse scelte per cedere la detrazione e ripagarsi le spese ma che, di fatto, si trovano a scontrarsi con ostacoli burocratici e progettuali. Considerando il nuovo acuirsi dell'emergenza sanitaria, con il governo incapace di trovare soluzioni alternative al chiudere in casa gli italiani, completare i lavori in tempo utile sarà una ...

