Suning, gli stipendi arretrati e i campionati da vincere: fra il trionfo e il tonfo (Di lunedì 15 marzo 2021) Giungono voci interne alla società nerazzurra, aggiornamenti sulla capacità di Suning di rispettare le scadenze di fine Marzo. L'Inter è reduce dall'ottavo successo consecutivo il campionato. Una marcia trionfale, quella dei nerazzurri in Serie A, che fa si che in molti li vedano come gli unici seri contendenti per il titolo, il primo dopo 9 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

