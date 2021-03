Sulla carne molto può fare chi la mangia. E anche chi ci governa (Di lunedì 15 marzo 2021) Il dibattito sul consumo di carne in Italia non può e non deve ridursi alla scelta tra essere onnivori o vegetariani (o, ancora, vegani). Troppo facile, se si decide di continuare mangiarla, tirarsene fuori. Perché per contribuire a ridurre gli impatti dei consumi e i relativi costi stimati nella recente ricerca che Lav ha affidato a Demetra (rivedi la diretta in cui ne parliamo), molto può fare proprio quel 90% di popolazione italiana che ne mangia. E per la stessa ragione si tratta di un dibattito che non deve esaurirsi con le parole del neo ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani (e le conseguenti reazioni). Sarebbe un errore spegnere i fari proprio ora che si avvicinano date importanti, quelle in cui si parlerà di risorse (ogni riferimento alla Pac non è affatto casuale) e nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Il dibattito sul consumo diin Italia non può e non deve ridursi alla scelta tra essere onnivori o vegetariani (o, ancora, vegani). Troppo facile, se si decide di continuarerla, tirarsene fuori. Perché per contribuire a ridurre gli impatti dei consumi e i relativi costi stimati nella recente ricerca che Lav ha affidato a Demetra (rivedi la diretta in cui ne parliamo),puòproprio quel 90% di popolazione italiana che ne. E per la stessa ragione si tratta di un dibattito che non deve esaurirsi con le parole del neo ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani (e le conseguenti reazioni). Sarebbe un errore spegnere i fari proprio ora che si avvicinano date importanti, quelle in cui si parlerà di risorse (ogni riferimento alla Pac non è affatto casuale) e nuovi ...

Sulla carne molto può fare chi la mangia. E anche chi ci governa Il Fatto Quotidiano Giornata acqua: ricerca,-4000 litri al giorno da dieta verde "Per produrre un chilo di verdura servono 336 litri di acqua, per un chilo di legumi essiccati ne servono circa 4.615, per un chilo di carne di maiale 6.299 e addirittura ... ambiente avrebbe un ...

