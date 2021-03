“Sul Morandi ispezioni fatte dai ciechi”. Falsi, sotto accusa anche il Provveditore (Di lunedì 15 marzo 2021) Nuove intercettazioni: “Controlli al buio per non bloccare il traffico”. E i pm aggravano gli addebiti ai tecnici pubblici Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 marzo 2021) Nuove intercettazioni: “Controlli al buio per non bloccare il traffico”. E i pm aggravano gli addebiti ai tecnici pubblici

Advertising

fattoquotidiano : Ponte Morandi, “falsificazioni degli ex vertici di Autostrade anche nelle lettere al ministero dei Trasporti e sul… - vitaindiretta : Gianni Morandi cade nel fuoco e si ustiona. @s_buttafuoco ci aggiorna sul bollettino medico: 'Ustioni definite prof… - Marko_Morandi : RT @BelpietroTweet: Mea culpa di Frans Timmermans: «Da noi errori nelle ordinazioni». Ma i tedeschi, che non si erano fidati, hanno 30 mili… - RassegnaZampa : #PonteMorandi, “falsificazioni degli ex vertici di #Autostrade anche nelle lettere al ministero dei Trasporti e sul… - ErmannoKilgore : Non ci vuole un scienziato per capire che aspettavano il completamento della strada Guido Rossa che avrebbe bypassa… -