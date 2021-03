Suarez | “Pensavano che avessi il passaporto italiano”

Leggi su zon

(Di lunedì 15 marzo 2021) Repubblica ha pubblicato l’interrogatorio a cui è stato sottopostoin merito agli scandali che lo hanno coinvolto Nelle scorse ore il giornale “Repubblica” ha reso nota la trascrizione dell’interrogatorio di. Lo scorso 18 dicembre è stato ascoltato in videoconferenza dai PM Paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti, alla presenza di una interprete di lingua spagnola. Il passaggio fondamentale riguarda il ruolo svolto dalla Professoressa Spina, l’insegnante indagata per falso ideologico e materiale, in merito alla vicenda dell’esame disostenuto daall’Università per Stranieri di Perugia. Nell’interrogatorioparla di un pdf che gli era stato dato dalla professoressa dicendogli: ” Che quel testo poteva essere chiesto all’esame”. L’avvocato della professoressa Spina ha ...