Strage di Buonvicino | «Avevo tre anni | vidi uccidere la mia famiglia»

(Di lunedì 15 marzo 2021) «Qualche giorno fa sono tornato in quella casa. Non ne potevo più di vederla circondata da erbacce. Mi sono detto: “Vado a pulire”. Ho aperto la porta e sono entrato. Già sull’ingresso mi sono accorto che era come la ricordavo. La notte che sono uscito da lì per l’ultima volta avevo tre anni. Eppure adesso sapevo, già prima di entrare, dove si trovava la cucina e dove le altre camere». Marco Benvenuto ha ventotto anni. Vive in Calabria, dove gestisce uno studio di arti grafiche e una paninoteca. Venticinque anni fa la sua famiglia è stata sterminata a Buonvicino, un piccolo paese in provincia di Cosenza, in quella che è considerata la più grande strage familiare avvenuta in Italia, oggi ricordata in un libro, Sangue del mio sangue (Falco editore), scritto dalla giornalista Fabrizia Arcuri, nipote di una delle vittime, insieme al criminologo Sergio Caruso, in questi giorni nelle librerie. «Sono entrato», racconta Marco, «mi sono diretto verso la cucina e ho visto le macchie di sangue. A terra, sui muri. Anche i fori delle pallottole. Dopo quella notte, nessuno era più entrato in casa e sembrava di stare ancora sulla scena del crimine». Marco Benvenuto