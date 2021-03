Stop vaccino AstraZeneca, il personale della scuola ha paura e le Regioni bloccano tutto. Gli esperti: No ad allarmismi (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione del vaccino AstraZeneca ha scaraventato nel caos il mondo della scuola: la campagna di vaccinazione destinata al personale scolastico subisce una brusca frenata e quel che è peggio ha procurato una giustificata preoccupazione sia fra il personale scolastico che già ha ricevuto la prima dose del vaccino sia fra chi ancora non lo ha ricevuto. Nel frattempo le Regioni stanno pian piano bloccando la campagna vaccinale sulla scorta delle indicazioni dell'Aifa. Gli esperti però invitano a non "perdere la testa". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione delha scaraventato nel caos il mondo: la campagna di vaccinazione destinata alscolastico subisce una brusca frenata e quel che è peggio ha procurato una giustificata preoccupazione sia fra ilscolastico che già ha ricevuto la prima dose delsia fra chi ancora non lo ha ricevuto. Nel frattempo lestanno pian piano bloccando la campagna vaccinale sulla scorta delle indicazioni dell'Aifa. Gliperò invitano a non "perdere la testa". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Stop vaccino Rallenta il piano vaccini, decine di migliaia di dosi ferme ... oltre un terzo del totale giornaliero - e ben più gravi se lo stop dovesse protrarsi o addirittura ... con l'arrivo di milioni di fiale del vaccino monodose Usa Johnson&Johnson. 'Dare fuoco a tutte le ...

AstraZeneca, Bassetti: "Mi risultano persone vaccinate dopo stop" "Se si perde fiducia nelle istituzioni poi è difficile recuperare" (Vca/Adnkronos) Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia, ma "mi risulta ci siano persone anche nella mia regione che sarebbero state vaccinate fino alle 19 anche dopo il blocco" del siero anti covid da parte dell'Aifa. ...

Stop dell’Aifa al vaccino Astrazeneca in Italia: “In via del tutto precauzionale e… Il Fatto Quotidiano AstraZeneca, così Draghi ha deciso lo stop al vaccino: «Dobbiamo muoverci all’unisono con l’Europa» «Il vaccino è l’unica chiave che abbiamo per uscire dalla pandemia ... Per Draghi tre o quattro giorni di stop non fanno la differenza, quel che conta è che le agenzie «chiariscano il prima possibile» ...

AstraZeneca, stop a 15250 dosi in Abruzzo Sono 15.250 le dosi del vaccino AstraZeneca disponibili in Abruzzo per la somministrazione nel giorno in cui l’Aifa, in via precauzionale, ha disposto la sospensione delle inoculazioni. Migliaia le ...

