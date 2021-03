Stop vaccino AstraZeneca, il personale della scuola ha paura e le Regioni bloccano tutto. Gli esperti: No a facili allarmismi (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione del vaccino AstraZeneca ha scaraventato nel caos il mondo della scuola: la campagna di vaccinazione destinata al personale scolastico subisce una brusca frenata e quel che è peggio ha procurato una giustificata preoccupazione sia fra il personale scolastico che già ha ricevuto la prima dose del vaccino sia fra chi ancora non lo ha ricevuto. Nel frattempo le Regioni stanno pian piano bloccando la campagna vaccinale sulla scorta delle indicazioni dell'Aifa. Gli esperti però invitano a non "perdere la testa". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione delha scaraventato nel caos il mondo: la campagna di vaccinazione destinata alscolastico subisce una brusca frenata e quel che è peggio ha procurato una giustificata preoccupazione sia fra ilscolastico che già ha ricevuto la prima dose delsia fra chi ancora non lo ha ricevuto. Nel frattempo lestanno pian piano bloccando la campagna vaccinale sulla scorta delle indicazioni dell'Aifa. Gliperò invitano a non "perdere la testa". L'articolo .

Advertising

TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - marcodimaio : Lo stop al vaccino #AstraZeneca è precauzionale. Non ci sono rischi per chi ha preso la prima dose. Ma le istituzio… - Corriere : L'Italia ha sospeso l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Stop deciso anche in Francia fi... - P85025150 : RT @barbarab1974: Lo stop al vaccino Astrazeneca è arrivato? Possiamo iniziare a rfilette... - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: L'Italia ha sospeso l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Stop deciso anche in Francia fi... -